Доигровщик казанского «Зенита» Андерсон признан лучшим волейболистом года в США

Доиговщик казанского «Зенита» Мэттью Андерсон признан лучшим волейболистом США по итогам 2018 года, сообщает официальный сайт Международной федерации волейбола.



В 2018 году он в составе сборной США завоевал бронзовые медали чемпионата мира и Лиги наций. На обоих турнирах Андерсон вошёл в символическую сборную.



В прошлом году в составе команды Владимира Алекно американский волейболист выиграл Лигу чемпионов, чемпионат страны, Кубок и Суперкубок России.

31-летний спортсмен в пятый раз был признан лучшим волейболистом США. Ранее он получил эту награду в 2012-2015 годах. В 2018 году Мэттью в восьмой раз подряд стал самым результативным игроком сборной США. Кроме того, он является лучшим по количеству эйсов.