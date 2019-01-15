Удрис: не было такого, что «Факел» проиграл партию и сломался

Диагональный новоуренгойского «Факела» Артур Удрис прокомментировал поражение в матче с новосибирским «Локомотивом» в 14-м туре российской Суперлиги со счётом 2:3 (25:22, 32:34, 18:25, 25:20, 14:16).

«Конечно, пришлось тяжеловато. Разница во времени 6 часов с Европой. Тяжело к пасующему было приспособиться. Со временем наберём прежние обороты. Мне кажется, играли довольно ровно. Не хватило, может быть, в мелочах. Где-то была несыгранность, у нас один игрок выпал, второй. Приходится менять всё по ходу игры. Наверное, поэтому такой результат.

Были ли вторая партия ключевой? Я бы не сказал. Мы её проиграли, но продолжили бороться. Наверное, ключевая всё-таки пятая партия. Не было такого, что мы проиграли партию и сломались. Мы продолжили бороться и доиграли до конца", — сказал Удрис в интервью официальному сайту клуба.

В турнирной таблице Суперлиги «Факел» занимает пятое место.