Багметов стал новым президентом «Урала»

Валерий Багметов стал новым президентом уфимского «Урала». На этом посту он сменил Марата Марданова, возглавлявшего клуб с 2015 года. Накануне Марданов и исполнительный директор Владимир Самородов сложили полномочия и попрощались с коллективом.

«Валерия Багметова представили игрокам, тренерам и сотрудникам волейбольного клуба «Урал». Заслуженный работник физической культуры и спорта России и Республики Башкортостан стал президентом клуба», — говорится на странице «Урала» в «Инстаграме».

«Урал» в нынешнем розыгрыше чемпионата России выиграл 4 матча из 14 и занимает 12-е место в турнирной таблице. По ходу сезона в клубе также произошла смена главного тренера. Вместо Даниэле Баньоли с командой стал работать Константин Сиденко.