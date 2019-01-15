Бывший связующий «Белогорья» и «Зенита-Казань» будет выступать в Сербии

Российский связующий Константин Лесик пополнил состав сербского клуба «Нови Пазар», сообщает World of Volley. В чемпионате России 31-летний волейболист защищал цвета белгородского «Белогорья», краснодарского «Динамо», новосибирского «Локомотива», одинцовской «Искры», «Тюмени» (Тюмень), казанского «Зенита» и «Дагестана» (Махачкала).
В сезоне-2016/17 Константин перешёл в ливанский клуб «Аль-Захра».
Лесик становился чемпионом мира и Европы среди юниорских команд, победителем молодёжного чемпионата Европы.
«Нови-Пазар» – серебряный призёр минувшего розыгрыша чемпионата Сербии. В 1/32 финала нынешнего розыгрыша Кубка ЕКВ «Нови-Пазар» проиграл черногорскому клубу «Биело-Поле».
Контракт Лесика с сербским клубом подписан до конца сезона.
Источник: экс-связующий «Белогорья» Лесик продолжит карьеру в Ливане