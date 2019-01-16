Калининградский «Локомотив» на тай-брейке одолел казанское «Динамо»

Калининградский «Локомотив» в матче 12-го тура женской волейбольной Суперлиги на своей площадке в пяти партиях обыграл казанское «Динамо» со счётом 3:2 (21:25, 24:26, 25:22, 25:22, 15:12).



Для калининградского клуба это десятая победа в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Казанская команда потерпела третье поражение.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

12-й тур



«Локомотив» (Калининград) — «Динамо» (Казань) — 3:2 (21:25, 24:26, 25:22, 25:22, 15:12)

В турнирной таблице «Локомотив» занимает второе место, «Динамо» — четвёртое.

Предварительный этап Суперлиги завершится 24 марта.



Чемпионат России по волейболу среди женщин проводится с 1992 года. Действующим чемпионом является московское «Динамо».