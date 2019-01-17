Саммельвуо: в матче с «Ольштыном» нельзя терять концентрацию даже на 30 секунд

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммельвуо поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 Кубка ЕКВ с польским «Ольштыном». В первой встрече российская команда оказалась сильнее со счётом 3:2 (25:22, 25:14, 25:27, 23:25, 15:11). Ответная игра состоится в Польше сегодня, 17 января.

«Настрой отличный, конечно, знаем, что легко не будет. Мы привыкли играть тяжёлые матчи, как в российском чемпионате, но команда «Ольштын» немножко другая – играют быстро, принимают хорошо. Нам нужно быть очень терпеливыми, мы не можем потерять концентрацию даже на 30 секунд. Мы едем туда очень уверенно и хотим показать отличный результат», — приводит слова Саммельвуо официальный сайт клуба.

Победитель этого противостояния в четвертьфинале сыграет с финской «Састамалой».