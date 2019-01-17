Московское «Динамо» победило французский «Тур» в Лиге чемпионов

Волейболисты московского «Динамо» взяли верх над французским «Туром» со счётом 3:0 (27:25, 26:24, 26:24) в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.



В группе А играют также итальянская «Перуджа» и турецкий «Аркас». В первом туре бело-голубые в гостях проиграли «Перудже» — 0:3 (23:25, 25:27, 21:25), а во втором туре победили «Аркас» — 3:0 (25:23, 25:20, 25:15).



Лига чемпионов. Мужчины. Групповой этап. 3-й тур



«Динамо» (Москва, Россия) — «Тур» (Франция) — 3:0 (27:25, 26:24, 26:24)



В третьем туре московский клуб 29 января встретится на выезде с «Аркасом».

Лига чемпионов проходит под эгидой Европейской конфедерации волейбола. Действующим победителем турнира является казанский «Зенит».