«Факел» разгромил «Енисей» в волейбольной Суперлиге

16-й тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги начался с 12-й победы «Факела». Команда из Нового Уренгоя на своей площадке в трёх партиях уверенно обыграла красноярский «Енисей» со счётом 3:0 (25:18, 25:15, 25:20).

«Факел» поднялся на третье место в турнирной таблице Суперлиги, по числу побед опередив «Белогорье» и питерский «Зенит», которым ещё предстоит провести матчи 16-го тура. «Енисей» потерпел 12-е поражение и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

В матчах 17-го тура соревнований 2 февраля «Енисей» на выезде сыграет с новосибирским «Локомотивом», а «Факел» в тот же день проведёт гостевой матч с «Динамо-ЛО».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

16-й тур

«Факел» (Новый Уренгой) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:18, 25:15, 25:20)