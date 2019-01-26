«Кузбасс» и «Белогорье» одержали победы в 16-м туре волейбольной Суперлиги

Завершилось ещё два матча чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона-2018/19. «Белогорье» на своей площадке в трёх партиях обыграло «Динамо-ЛО» со счётом 3:0 (25:15, 25:16, 25:22). «Ярославич» дома уступил кемеровскому «Кузбассу» — 1:3 (25:23, 21:25, 11:25, 18:25).

«Кузбасс», одержав 14 побед в 16 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. «Белогорье» — на третьем месте, опережая «Факел» по дополнительным показателям. «Динамо-ЛО», потерпевшее 13-е поражение, — на 11-м месте, «Ярославич» — на 14-м.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

16-й тур

«Белогорье» (Белгород) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:0 (25:15, 25:16, 25:22).

«Ярославич» (Ярославль) – «Кузбасс» (Кемерово) — 1:3 (25:23, 21:25, 11:25, 18:25).