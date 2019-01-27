Казанское «Динамо» и «Заречье-Одинцово» выиграли в волейбольной Суперлиге

Подмосковное «Заречье-Одинцово» на выезде обыграло краснодарское «Динамо» со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 28:26) в матче 14-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. «Заречье» одержало восьмую победу в 14 матчах и обошло в турнирной таблице краснодарское «Динамо», потерпевшее седьмое поражение. «Заречье» на шестом месте, «Динамо» — на седьмом.

В другом матче игрового дня казанское «Динамо» на выезде нанесло поражение белорусской «Минчанке» со счётом 3:0 (25:18, 25:12, 25:21). Казанские волейболистки одержали 11-ю победу и до завершения остальных матчей тура вышли в лидеры соревнований.

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14-й тур

«Динамо» (Краснодар) – «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 0:3 (19:25, 21:25, 26:28).

«Минчанка» (Беларусь) – «Динамо» (Казань) — 0:3 (18:25, 12:25, 21:25).