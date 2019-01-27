Лидеры женской волейбольной Суперлиги одержали очередные победы

Матчами в Москве и Калининграде завершился 14-й тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Столичное «Динамо» обыграло «Уралочку-НТМК» со счётом 3:1 (25:22, 25:23, 19:25, 25:20). «Локомотив» нанёс поражение красноярскому «Енисею» — 3:1 (25:17, 21:25, 25:21, 25:20).

«Локомотив», одержав 12 побед в 14 матчах продолжает лидировать в Суперлиге. Однако у московского «Динамо», в активе которого 11 побед, есть матч в запасе. «Уралочка» и «Енисей» занимают четвёртое и пятое места соответственно.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

14-й тур

«Динамо» (Москва) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:1 (25:22, 25:23, 19:25, 25:20).

«Локомотив» (Калининградская область) – «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (25:17, 21:25, 25:21, 25:20).