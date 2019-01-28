Гончаров: проиграть Казани не зазорно, но проигрывать тоже можно по-разному

Главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров и волейболистка команды Оксана Ковальчук прокомментировали поражение в матче 14-го тура российской Суперлиги с казанским «Динамо» со счётом 0:3 (18:25, 12:25, 21:25).

«Перелёты последней недели дались нам нелегко, и вот мы снова оказались в этой эмоциональной яме. Я не смог вывести команду из психологического провала. Да, мы проиграли технически на блоке и в атаке, но это всё прежде всего оттого, что не были эмоционально готовы. Сейчас первоочередная задача — отдохнуть и восстановиться.

Смотрите, Вера Саликова проиграла половину сезона без замен, сегодня я сменил её впервые – ей нужен отдых и физический, и моральный. После некоторого отдыха у нас полторы партии отыграла на высоком уровне Оксана Ковальчук. Остальные играли без передышек и оказались в яме. Казань – это легенда, это команда с 20-летней историей, игроки сборной России. Проиграть им не зазорно, но проигрывать тоже можно по-разному, и вот это уже другой вопрос», — цитирует Гончарова официальный сайт ВФВ.

«После того как мы проиграли вторую партию с большим отрывом, необходимо было рисковать, чтобы переломить ход игры. Тренер заменил связку и диагональную. Теперь после прихода Анастасии Шаш мы наконец имеем возможность для такого тактического манёвра, который часто работает на пользу. После двойной замены удалось немного эмоционально встряхнуть команду. В это же время сопернику после выигрыша партии с большим отрывом, как 25:12, всегда тяжело начинать новую партию заново. Поэтому в третьей партии мы выглядели более заряженно, и пусть ошибок не стало меньше, но за счёт эмоций смогли показать достойное сопротивление. Жаль, что в очередной раз упустили концовку. Сейчас наша задача — максимально быстро сыграться с новым игроком, даже за счёт таких игр, чтобы в матчах с ключевыми соперниками у тренера была возможность для разных комбинаций», — сказала Ковальчук.

В турнирной таблице «Динамо» занимает третье место, «Минчанка» — 10-е.