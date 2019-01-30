Брянский: это был не лучший день для «Аркаса»

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу в матче с турецким «Аркасом» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 25:18).

«Мы смогли нейтрализовать важных игроков команды соперника. Это был не лучший день для „Аркаса“. Мы мощно подавали, мои подопечные были сосредоточены на нашем плане на игру. Наша подготовка дала результат в этом матче», — приводит слова Брянского официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Московская команда занимает второе место в турнирной таблице, выиграв три матча. В пятом туре «Динамо» 13 февраля примет итальянскую «Перуджу».

Действующим победителем Лиги чемпионов является казанский «Зенит».

Московское «Динамо» и казанский «Зенит» добились побед в Лиге чемпионов