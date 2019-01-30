«Кузбасс» на выезде обыграл «Састамалу» в первом матче 1/4 финала Кубка ЕКВ

Кемеровский «Кузбасс» одержал выездную победу над финской командой «Састамала» в первом матче 1/4 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). Встреча прошла в Тампере (Финляндия) и завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 26:24) в пользу гостей.



Ответный матч пройдёт в Кемерово 13 февраля.



Кубок ЕКВ. Мужчины



1/4 финала. Первый матч



«Састамала» (Финляндия) — «Кузбасс» (Россия) — 0:3 (17:25, 20:25, 24:26)



В 1/8 финала «Кузбасс» одержал две победы над польским «Ольштыном». В первой встрече кемеровский клуб выиграл со счётом 3:2 (25:22, 25:14, 25:27, 23:25, 15:11), а в ответной — 3:1 (26:28, 25:19, 25:14, 25:19).

Действующим обладателем Кубка ЕКВ является белгородское «Белогорье». В финале российская команда одержала две победы над клубом «Зираат Банкасы» (Анкара, Турция) — 3:0 и 3:2.