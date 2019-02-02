Казанский «Зенит» продлил победную серию в ЧР по волейболу до 17 матчей

В матче 17-го тура тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги казанский «Зенит» в гостях переиграл «Кузбасс» со счётом 3:0 (25:23, 25:17, 25:11).

Подопечные Владимира Алекно, которые уверенно лидируют в турнирной таблице, выиграли 17-й матч кряду и набрали 50 очков. Кемеровский коллектив (42) — на втором месте.

В 18-м туре «Кузбасс» 6 февраля на своей площадке примет санкт-петербургский «Зенит», а казанский клуб в гостях сыграет с «Белогорьем».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

17-й тур



«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит» (Казань) — 0:3 (23:25, 17:25, 11:25).