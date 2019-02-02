«Факел» и «Белогорье» одержали очередную победу в волейбольной Суперлиге

Волейболисты «Факела» из Нового Уренгоя и белгородского «Белогорья» в матчах 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги одержали очередную победу.

«Факел» на выезде в четырёх партиях взял верх над «Динамо-ЛО» со счётом 3:1 (25:19, 25:19, 23:25, 25:18). «Белогорье» на своей площадке разгромило в трёх партиях «Ярославич» — 3:0 (25:16, 25:16, 25:17).

Для «Белогорья» и «Факела» победы стали тринадцатыми в 17 матчах текущего национального первенства. Белгородская команда, набрав 39 очков, занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги, «Факел» — четвёртый, отставая на одно очко. «Динамо-ЛО» — на 11-м месте, «Ярославич» — на 14-м.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

17-й тур

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Факел» (Новый Уренгой) — 1:3 (19:25, 19:25, 25:23, 18:25).

«Белогорье» (Белгород) — «Ярославич» (Ярославль) — 3:0 (25:16, 25:16, 25:17).