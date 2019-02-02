Казанское «Динамо» обыграло «Уралочку-НТМК» в ЧР по волейболу

Казанское «Динамо» одержало двенадцатую победу в чемпионате России по волейболу среди женских команд Суперлиги сезона-2018/19. Бело-голубые в выездном матче в четырёх партиях переиграли «Уралочку-НТМК» со счётом 3:1 (25:10, 21:25, 25:23, 27:25).

Казанское «Динамо» сохраняет место в тройке лидеров. У московского «Динамо» и калининградского «Локомотива» также по 12 побед, но у этих команд по одному матчу в запасе. «Уралочка-НТМК», одержав девять побед, занимает четвёртое место.

В матчах 16-го тура 9 февраля казанское «Динамо» примет на своей площадке красноярский «Енисей», а «Уралочка-НТМК» на следующий день на выезде сыграет с «Минчанкой».

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15-й тур

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо» (Казань) — 1:3 (10:25, 25:21, 23:25, 25:27)