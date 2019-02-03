«Сахалин» обыграл «Динамо-Метар» в волейбольной Суперлиге

Волейболистки «Сахалина» одержали седьмую победу в чемпионате России среди женских команд Суперлиги сезона-2018/19. В выездном матче 15-го тура «Сахалин» обыграл челябинское «Динамо-Метар» со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 25:20).

«Сахалин» с семью победами в 15 матчах занимает 8-е место в турнирной таблице Суперлиги. «Динамо-Метар», потерпевшее 13-е поражение, — на 11-й позиции.

В матчах 16-го тура 8 февраля «Сахалин» на выезде сыграет с краснодарским «Динамо», а «Динамо-Метар» на следующий день примет «Ленинградку».

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15-й тур

«Динамо-Метар» (Челябинск) – «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 0:3 (23:25, 20:25, 20:25).