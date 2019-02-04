Бочкарёва: мы знали, что Челябинск хочет выиграть, и не дали ему это сделать

Волейболистка «Сахалина» (Южно-Сахалинск) Евгения Бочкарёва прокомментировала победу в матче 15-го тура российской Суперлиги с челябинским «Динамо-Метар» со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 25:20).

«Считаю, что у нас всё получилось. Мы знали, что Челябинск хочет выиграть, но не дали ему это сделать, потому что мы были очень заряжены. Мы играли очень эмоционально, позитивно. Мы допускали минимум своих ошибок и сделали всё, чтобы выиграть и заработать три очка», — сказала Бочкарёва в интервью официальному сайту «Сахалина».

В турнирной таблице «Сахалин» занимает восьмое место, «Динамо-Метар» — 11-е.

В матчах 16-го тура 8 февраля «Сахалин» на выезде сыграет с краснодарским «Динамо», а «Динамо-Метар» на следующий день примет «Ленинградку».