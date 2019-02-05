Сиденко: на матч с «Газпромом-Югра» едем, как на войну

Главный тренер уфимского «Урала» Константин Сиденко поделился ожиданиями от матча 18-го тура российской Суперлиги с сургутским «Газпромом-Югра». Встреча состоится в Сургуте завтра, 6 февраля.

«Надо выигрывать. Если получится Ерещенко дозаявить, это будет хорошим усилением. Мы туда едем, как на войну. Надо выигрывать. Шансов на поражение нет», – приводит слова Сиденко официальный сайт «Урала».

В турнирной таблице «Урал» занимает 9-е место, «Газпром-Югра» — 8-е.

В 17-м туре уфимский клуб дома обыграл нижневартовскую «Югру-Самотлор» со счётом 3:1 (25:14, 26:28, 25:17, 25:16). Сургутский коллектив на выезде одолел новокуйбышевскую «Нову» — 3:2 (27:25, 25:20, 22:25, 19:25, 15:12).

Предварительный этап соревнований завершится 23 марта.