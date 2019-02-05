Гилязутдинов: пятисетовый матч наши с «Уралочкой» шансы на плей-офф не улучшит

Главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область). Встреча состоится в столице Татарстана сегодня, 5 февраля.

«Трудно сказать, какая из наших команд выйдет в четвертьфинал, учитывая, что в плей-офф попадут лишь три лучшие команды со вторых мест. Это означает, что пятисетовый матч не улучшит ни наши шансы, ни шансы „Уралочки“. Посмотрим, как предстоящая битва скажется на итоговом положении команд», — приводит слова Гилязутдинова официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

В турнирной таблице «Уралочка-НТМК» занимает второе место, «Динамо» — третье. Лидирует турецкий «Экзачибаши». Замыкает таблицу финская «Хямеэнлинна».