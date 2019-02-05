Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол /

Гилязутдинов: пятисетовый матч наши с «Уралочкой» шансы на плей-офф не улучшит

Гилязутдинов: пятисетовый матч наши с «Уралочкой» шансы на плей-офф не улучшит
Волейбол / Лига чемпионов

Главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область). Встреча состоится в столице Татарстана сегодня, 5 февраля.

«Трудно сказать, какая из наших команд выйдет в четвертьфинал, учитывая, что в плей-офф попадут лишь три лучшие команды со вторых мест. Это означает, что пятисетовый матч не улучшит ни наши шансы, ни шансы „Уралочки“. Посмотрим, как предстоящая битва скажется на итоговом положении команд», — приводит слова Гилязутдинова официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

В турнирной таблице «Уралочка-НТМК» занимает второе место, «Динамо» — третье. Лидирует турецкий «Экзачибаши». Замыкает таблицу финская «Хямеэнлинна».

Гилязутдинов: в матче с «Уралочкой-НТМК» всё могло развернуться в обе стороны
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент