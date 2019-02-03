Гилязутдинов: в матче с «Уралочкой-НТМК» всё могло развернуться в обе стороны

Главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов прокомментировал победу в выездном матче 15-го тура чемпионата России по волейболу с «Уралочкой-НТМК» (3:1).

«Сегодня была хорошая игра, боролись две сильные команды – было интересно. Всё могло развернуться в обе стороны, наверное, но мы дотерпели и где-то сыграли лучше. В первой партии мы хорошо подавали и чисто играли, поэтому получился такой разрыв в счёте. В конце игры мы где-то добавили на блоке и в защите, чего не произошло у соперника. Нам повезло больше», — приводит слова Гилязутдинова пресс-служба ВФВ.

В матчах 16-го тура 9 февраля казанское «Динамо» примет на своей площадке красноярский «Енисей», а «Уралочка-НТМК» на следующий день на выезде сыграет с «Минчанкой».