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«Локомотив» победил «Динамо-ЛО» в 18-м туре мужской Суперлиги

«Локомотив» победил «Динамо-ЛО» в 18-м туре мужской Суперлиги
Волейбол / Суперлига мужчины

Новосибирский «Локомотив» в матче 18-го тура российской Суперлиги на своей площадке в трёх партиях обыграл «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) со счётом 3:0 (25:17, 25:23, 25:23). Для подопечных Пламена Константинова это 13-я победа в чемпионате, команда Олега Согрина потерпела 14-е поражение.

Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 18-й тур
«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:0 (25:17, 25:23, 25:23).

«Железнодорожники» занимают шестое место в турнирной таблице. Команда из Ленинградской области идёт 11-й.

10 февраля в рамках 19-го тура «Динамо-ЛО» сыграет с новокуйбышевской «Новой», а 12 февраля «Локомотив» встретится с «Ярославичем» (Ярославль).

Предварительный этап Суперлиги завершится 23 марта.

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