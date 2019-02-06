Московское «Динамо» обыграло «Бухарест» в Лиге чемпионов

В матче четвёртого тура группового этапа женской Лиги чемпионов московское «Динамо» на своей площадке в четырёх партиях обыграло «Бухарест» со счётом 3:1 (25:18, 25:20, 14:25, 25:15).

Самым результативным игроком встречи стала Наталия Гончарова, на счету которой 24 очка, включая два эйса и два результативных блока. Три очка на блоке в составе «Динамо» набрала Дарья Столярова.

«Динамо» с тремя победами в четырёх матчах занимает второе место в группе Е, уступая турецкому «Фенербахче», от которого и потерпело единственное поражение.

В пятом туре 20 февраля «Динамо» на выезде встретится с «Фенербахче».

Волейбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа Е. Четвёртый тур

«Динамо» (Москва) – «Бухарест» (Румыния) – 3:1 (25:18, 25:20, 14:25, 25:15).