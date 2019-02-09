«Локомотив» разгромил «Протон» в волейбольной Суперлиге

Лидер чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги, калининградский «Локомотив», на своей площадке в трёх партиях разгромил аутсайдера соревнований, саратовский «Протон», со счётом 3:0 (25:16, 25:19, 25:8).

«Локомотив» одержал 14-ю победу в 16 матчах и единолично возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, которую замыкает «Протон», не выигравший ни одного матча в текущем национальном первенстве.

В матчах 17-го тура соревнований «Локомотив» 16 февраля примет на своей площадке «Сахалин» из Южно-Сахалинска, а «Протон» в тот же день дома сыграет с московским «Динамо».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

16-й тур

«Локомотив» (Калининград) — «Протон» (Саратов) — 3:0 (25:16, 25:19, 25:8).