Ковач: поставили «Зенит» в неудобное положение подачей, а игрой в защите добили

Главный тренер «Белогорья» Слободан Ковач прокомментировал победу в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги с санкт-петербургским «Зенитом» (3:1).

«Три дня назад было видно, что мы показываем хороший уровень волейбола, но с казанским «Зенитом» нам этого немного не хватило. Сегодня нам этого хватило, мы поставили соперника в неудобное положение своей хорошей подачей, а потом хорошей игрой в защите добили. Я уважаю наших игроков за то, что показывают сейчас хороший уровень волейбола, тот, которого все ждут, когда команда играет дома. Поэтому благодарю их за хорошую победу», — приводит слова Ковача пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

«Белогорье» одержало 14-ю победу в 19 матчах и, набрав 42 очка, поднялось на третье место в турнирной таблице Суперлиги, на одно очко опередив питерский «Зенит».