«Газпром-Югра» нанёс поражение команде «Югра-Самотлор» в ЧР по волейболу

«Газпром-Югра» одержал седьмую победу в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. В матче 19-го тура на своей площадке «Газпром-Югра» нанёс поражение команде «Югра-Самотлор» со счётом 3:0 (25:16, 25:21, 25:23).

«Газпром-Югра» с семью победами в 19 матчах занимает девятое место в турнирной таблице Суперлиги. «Югра-Самотлор» потерпела 16-е поражение и располагается на 13-й позиции.

В матчах 20-го тура 16 февраля «Газпром-Югра» на выезде сыграет с красноярским «Енисеем», а «Югра-Самотлор» на своей площадке встретится с кемеровским «Кузбассом».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

19-й тур

«Газпром-Югра» (Сургут) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:16, 25:21, 25:23).