Казанский «Зенит» потерпел первое поражение в ЧР, на тай-брейке уступив «Факелу»

Казанский «Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона-2018/19. На своей площадке подопечные Владимира Алекно уступили новоуренгойскому «Факелу» со счётом 2:3 (25:16, 25:22, 20:25, 21:25, 14:16).

После двух партий хозяева вели 2:0, но гости сумели перевести матч на тай-брейк, в котором догоняющим постоянно был «Зенит».

«Зенит» с 18 победами в 19 матчах сохранил лидерство в Суперлиге. «Факел» одержал 15-ю победу и поднялся на третью строчку в турнирной таблице, уступая идущему вторым «Кузбассу» 2 очка.

В матчах 20-го тура 17 февраля казанский «Зенит» примет на своей площадке новосибирский «Локомотив», а «Факел» на выезде сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

19-й тур

«Зенит» (Казань) – «Факел» (Новый Уренгой) – 2:3 (25:16, 25:22, 20:25, 21:25, 14:16).