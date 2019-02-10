Казанский «Зенит» потерпел первое поражение в ЧР, на тай-брейке уступив «Факелу»

Казанский «Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона-2018/19. На своей площадке подопечные Владимира Алекно уступили новоуренгойскому «Факелу» со счётом 2:3 (25:16, 25:22, 20:25, 21:25, 14:16).
После двух партий хозяева вели 2:0, но гости сумели перевести матч на тай-брейк, в котором догоняющим постоянно был «Зенит».
«Зенит» с 18 победами в 19 матчах сохранил лидерство в Суперлиге. «Факел» одержал 15-ю победу и поднялся на третью строчку в турнирной таблице, уступая идущему вторым «Кузбассу» 2 очка.
В матчах 20-го тура 17 февраля казанский «Зенит» примет на своей площадке новосибирский «Локомотив», а «Факел» на выезде сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
19-й тур
«Зенит» (Казань) – «Факел» (Новый Уренгой) – 2:3 (25:16, 25:22, 20:25, 21:25, 14:16).