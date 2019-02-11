Вербов — о словах Д. Волкова: я зла не помню, но записываю

37-летний либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов поделился впечатлениями от поражения в матче с новоуренгойским «Факелом» в 19-м туре Суперлиги со счётом 2:3 (25:16, 25:22, 20:25, 21:25, 14:16).

«На самом деле ничего страшного не случилось, в том числе и с турнирной точки зрения. Нам же нужно сделать выводы из поражения. Нужно учиться играть в том состоянии, в котором мы находились: сокращать число своих ошибок, играть более грамотно, хитро, умно, если не можешь играть физически. Мы не смогли перестроиться, поэтому и проиграли», — цитирует Вербова «Спорт Бизнес Online».

Алексей также прокомментировал слова доигровщика «Факела» Дмитрия Волкова о том, что на тай-брейке новоуренгойская команда старалась подавать в Вербова, учитывая его усталость и возраст.



«Я зла не помню, но записываю. Если честно, это был не лучший день. Был не так свеж и горяч, как хотелось бы», – сказал Вербов.

Д. Волков: почему подавали в Вербова? Видели, что он уставший уже, старый