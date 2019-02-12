Новосибирский «Локомотив» обыграл «Ярославич» в матче Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» одержал победу в выездном матче чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона-2018/19 с «Ярославичем». Гости переиграли хозяев со счётом 3:1 (25:18, 23:25, 25:23, 25:18).

Новосибирская команда уступила сопернику только во второй партии.



«Локомотив» с 14 победами в 19 матчах занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги. «Ярославич» потерпел 18-е поражение и замыкает таблицу.



В матчах 20-го тура 17 февраля новосибирский «Локомотив» сыграет на выезде с казанским «Зенитом», а «Факел» 16 февраля примет в родных стенах «Нову».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

19-й тур



«Ярославич» (Ярославль) – «Локомотив» (Новосибирск) – 1:3 (18:25, 25:23, 23:25, 18:25)