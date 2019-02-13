Мусэрский 12 матчей подряд набирает в среднем более 6 очков за сет

Олимпийский чемпион 2012 года, российский волейболист Дмитрий Мусэрский помог японскому «Сантори Санбёрдз» одержать очередную победу в национальном чемпионате. Он набрал 34 очка в противостоянии с «Сакаи Блэйзерс». Эффективность атаки россиянина составила 72,1%.

«Сантори Санбёрдз» победил со счётом 3:1 (25:23, 21:25, 25:16, 25:13).

Мусэрский 12 матчей подряд набирает в среднем более 6 очков за сет, сообщает «Волей Сервис».

В турнирной таблице команда Дмитрия располагается на второй позиции, одержав 17 побед в 24 матчах. Лидирует «Панасоник Пантерс» – 21 победа.

В России Дмитрий Мусэрский выступал за белгородское «Белогорье», с которым выигрывал чемпионат России, Лигу чемпионов, Кубок ЕКВ и клубный чемпионат мира.