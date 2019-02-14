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ВФВ рассмотрит кандидатуру Алекно на пост главного тренера сборной России

ВФВ рассмотрит кандидатуру Алекно на пост главного тренера сборной России
Волейбол / Сборная России

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно будет рассматриваться в качестве кандидата на пост рулевого мужской сборной России, сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко.

«Конечно, кандидатура Алекно на пост главного тренера будет рассматриваться», — приводит слова Ярёменко интернет-портал ТАСС.

Напомним, сегодня, 14 февраля, по итогам президиума ВФВ было объявлено, что главный тренер российской команды Сергей Шляпников покинул свой пост. Специалист возглавит долгосрочную программу подготовки мужской сборной команды России к чемпионату мира 2022 года, который пройдёт в России.

Владимир Алекно в 2012 году привёл сборную России к победе на Олимпийских играх в Лондоне.

Шляпников покинул пост главного тренера мужской сборной России по волейболу
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