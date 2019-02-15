Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол /

Тренер «Франкфурта»: для нас было большой честью сыграть с казанским «Зенитом»

Тренер «Франкфурта»: для нас было большой честью сыграть с казанским «Зенитом»
Волейбол / Лига чемпионов

Главный тренер немецкого «Франкфурта» Стелио ДеРокко прокомментировал поражение в матче с казанским «Зенитом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 1:3 (19:25, 21:25, 25:23, 18:25).

«Подобные матчи дают нам шанс показать, какой командой мы можем быть. Я горжусь своими игроками и тем опытом, который они дали нашим болельщикам. Я хочу видеть именно такой настрой в матче следующего тура чемпионата Германии с „Фридрихсхафеном“. Для нас было большой честью сыграть с казанским „Зенитом“. Это был ещё один шаг вперёд для нашей команды», — цитирует тренера официальный сайт ЕКВ.

Подопечные Владимира Алекно, досрочно гарантировавшие себе место в плей-офф, занимают первое место в группе (5 побед). На втором месте — «Халкбанк» (3 победы), на третьем — «Франкфурт» (1 победа, 4 очка), на четвёртом — «Кнак» (1 победа, 3 очка).

Тренер «Франкфурта»: встреча с казанским «Зенитом» — редкая возможность для нас
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент