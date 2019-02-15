Тренер «Франкфурта»: для нас было большой честью сыграть с казанским «Зенитом»

Главный тренер немецкого «Франкфурта» Стелио ДеРокко прокомментировал поражение в матче с казанским «Зенитом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 1:3 (19:25, 21:25, 25:23, 18:25).

«Подобные матчи дают нам шанс показать, какой командой мы можем быть. Я горжусь своими игроками и тем опытом, который они дали нашим болельщикам. Я хочу видеть именно такой настрой в матче следующего тура чемпионата Германии с „Фридрихсхафеном“. Для нас было большой честью сыграть с казанским „Зенитом“. Это был ещё один шаг вперёд для нашей команды», — цитирует тренера официальный сайт ЕКВ.

Подопечные Владимира Алекно, досрочно гарантировавшие себе место в плей-офф, занимают первое место в группе (5 побед). На втором месте — «Халкбанк» (3 победы), на третьем — «Франкфурт» (1 победа, 4 очка), на четвёртом — «Кнак» (1 победа, 3 очка).