Тренер «Франкфурта»: встреча с казанским «Зенитом» — редкая возможность для нас

Главный тренер немецкого «Франкфурта» Стелио ДеРокко поделился ожиданиями от матча с казанским «Зенитом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Германии сегодня, 14 февраля.

«Это будет фантастический день волейбола во Франкфурте. Встреча с казанским „Зенитом“ — это огромная и очень редкая возможность для наших волейболистов сыграть с одним из лучших клубов мира. А наши болельщики получат шанс увидеть так много звёзд мирового волейбола. Мы с нетерпением ждём этого матча, который станет ярким событием для нашего клуба», — приводит слова тренера официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

«Зенит», одержавший четыре победы, занимает первое место в группе A. «Франкфурт» с одной победой идёт третьим.