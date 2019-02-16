«Уралочка-НТМК» одержала волевую победу над «Енисеем» в ЧР по волейболу

В матче 17-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги «Уралочка-НТМК» в гостях в четырёх партиях выиграла у «Енисея» со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:21, 25:14).

Коллектив из Свердловской области набрал 32 очка и остался на четвёртом месте в турнирной таблице. Красноярский клуб (25) проиграл четвёртый поединок кряду и занимает шестое место.

В следующем, 18-м туре «Уралочка-НТМК» 23 февраля примет «Заречье-Одинцово» (Московская область), а «Енисей» в гостях сыграет с «Минчанкой» из столицы Беларуси.

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17-й тур

«Енисей» (Красноярск) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 1:3 (25:22, 18:25, 21:25, 14:25).