«Белогорье» в гостях победило «Югру-Самотлор» в чемпионате России по волейболу

21-й тур мужской волейбольной Суперлиги открыл матч в Нижневартовске между «Югрой-Самотлор» и «Белогорьем». Хозяева площадки в трёх партиях потерпели поражение со счётом 0:3 (20:25, 15:25, 18:25).

Белгородский клуб добился 15-й победы в чемпионате России и поднялся на третье место в турнирной таблице. Сейчас в активе команды Геннадия Шипулина 45 очков. «Югра-Самотлор» (7) занимает предпоследнюю, 13-ю позицию.

В следующем, 22-м туре «Белогорье» 23 февраля примет идущий вторым «Кузбасс» (Кемерово), а «Югра-Самотлор» в тот же день в Красноярске сыграет с «Енисеем».

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21-й тур

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (20:25, 15:25, 18:25).