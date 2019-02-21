Согрин: хочется, чтобы игроки «Динамо-ЛО» побеждали. Они достойны этого

Главный тренер «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Олег Согрин прокомментировал победу в матче 21-го тура российской Суперплиги с красноярским «Енисеем» со счётом 3:2 (25:22, 25:17, 18:25, 22:25, 15:11).

«Матч начался неожиданно хорошо для нас — 2:0. И парни решили, что так же легко сложится и концовка, к большому моему сожалению. Но также, к моей радости, смогли перестроиться в пятой партии и победить.

Я просто верил в своих ребят. Просто хочется, чтобы они побеждали. Они достойны этого. Поэтому большие молодцы. Особых слов каких-то сумасшедших не было. Все понимали, какова цена. Я очень доволен", — приводит слова Согрина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице «Динамо-ЛО» занимает 12-е место, «Енисей» — 11-е.