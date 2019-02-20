«Динамо-ЛО» на тай-брейке одолело «Енисей» в 21-м туре Суперлиги

Волейболисты «Динамо-ЛО» одержали шестую победу в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги. В выездном матче 21-го тура «Динамо-ЛО» в пяти партиях обыграло красноярский «Енисей» со счётом 3:2 (25:22, 25:17, 18:25, 22:25, 15:11). Гости выиграли два первых сета, но хозяева сумели сравнять счёт и перевести встречу на тай-брейк, который остался за «Динамо-ЛО».

«Динамо-ЛО» догнало «Енисей» по количеству побед в национальном первенстве сезона-2018/19, но уступает красноярской команде 2 очка. Соперники ведут борьбу за 11-е место в турнирной таблице Суперлиги.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

21-й тур

«Енисей» (Красноярск) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 2:3 (22:25, 17:25, 25:18, 25:22, 11:15).