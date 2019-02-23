Пясковский: не справились с приёмом в своеобразном зале «Енисея»

Главный тренер команды «Югра-Самотлор» Валерий Пясковский прокомментировал поражение в выездном матче 22-го тура волейбольной Суперлиги с красноярским «Енисеем».

«Не справились с приёмом в этом зале своеобразном. Уделяли этому элементу внимание на тренировке. Третья партия получилась интересная. Догнали очень большой отрыв. Ребята — молодцы, постарались. В концовке не повезло. Много просмотров, много спорных моментов. Концовка могла быть нашей, но удачи не хватило», — приводит слова Пясковского пресс-служба «Енисея».

Клуб из Нижневартовска, занимающий предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице, проиграл восьмую игру подряд. В следующем, 23-м туре «Югра-Самотлор» 2 марта сыграет в гостях с «Динамо-ЛО».