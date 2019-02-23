«Кузбасс» взял верх над «Белогорьем» в чемпионате России по волейболу

Кемеровский «Кузбасс» и «Газпром-Югра» из Сургута одержали победу в матчах 22-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Кузбасс» на выезде в трёх партиях обыграл белгородское «Белогорье» со счётом 3:0 (25:17, 25:23, 25:19). «Газпром-Югра» в гостях нанёс поражение «Динамо-ЛО» — 3:0 (25:17, 25:22, 25:21).

«Кузбасс» с 18 победами в 22 матчах уверенно занимает вторую строчку в турнирной таблице Суперлиги. «Белогорье» с 15 победами – пятое. «Газпром-Югра» одержал девятую победу и сохранил восьмое место, «Динамо-ЛО» — 12-е.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

22-й тур

«Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) – «Газпром-Югра» (Сургут) — 0:3 (17:25, 22:25, 21:25).

«Белогорье» (Белгород) – «Кузбасс» (Кемерово) — 0:3 (17:25, 23:25, 19:25).