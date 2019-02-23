«Локомотив» взял верх над «Ленинградкой» в волейбольной Суперлиге

18-й тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги завершился в Калининграде, где местный «Локомотив» в трёх партиях обыграл санкт-петербургскую «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:11). В матче первого круга «Ленинградка» сумела взять одну партию у «Локомотива», одержавшего победу — 3:1.

«Локомотив» с 16 победами в 18 матчах продолжает лидировать в турнирной таблице Суперлиги. «Ленинградка» потерпела 12-е поражение и занимает девятое место.

В матчах 19-го тура 3 марта «Локомотив» на выезде сыграет с челябинским «Динамо-Метар», а «Ленинградка» на следующий день примет московское «Динамо».

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18-й тур

«Локомотив» (Калининградская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:18, 25:17, 25:11).