«Урал» нанёс поражение «Ярославичу» в 22-м туре Суперлиги

Волейболисты уфимского «Урала» одержали девятую победу в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги сезона-2018/19. В домашнем матче 22-го тура «Урал» нанёс поражение «Ярославичу» со счётом 3:0 (25:17, 25:13, 25:22).

«Урал» продолжает борьбу за восьмое место в турнирной таблице Суперлиги, дающее путёвку в плей-офф. При равном количестве побед уфимский клуб, занимающий девятое место, уступает замыкающему восьмёрку «Газпрому-Югра» 5 очков. «Ярославич» с одной победой в активе – 14-й.

В матчах 23-го тура «Ярославич» 27 февраля на выезде сыграет с красноярским «Енисеем», а «Урал» 3 марта в гостях встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

22-й тур

«Урал» (Уфа) – «Ярославич» (Ярославль) — 3:0 (25:17, 25:13, 25:22).