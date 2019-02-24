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Казанский «Зенит» не без труда одолел «Нову» в волейбольной Суперлиге

Казанский «Зенит» не без труда одолел «Нову» в волейбольной Суперлиге
Волейбол / Суперлига мужчины

Новокуйбышевская «Нова» на своей площадке оказала достойное сопротивление лидеру чемпионата России по волейболу казанскому «Зениту», но сумела выиграть только одну партию. Матч 22-го тура Суперлиги завершился со счётом 1:3 (13:25, 31:33, 26:24, 17:25) в пользу подопечных Владимира Алекно.

Для «Зенита» победа стала 21-й в 22 матчах. «Нова» потерпела 15-е поражение и занимает 10-е место в турнирной таблице Суперлиги.

В матчах 23-го тура соревнований «Нова» 2 марта примет московское «Динамо», а казанский «Зенит» в тот же день на выезде сыграет с командой «Газпром-Югра» из Сургута.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
22-й тур

«Нова» (Новокуйбышевск) – «Зенит» (Казань) — 1:3 (13:25, 31:33, 26:24, 17:25).

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