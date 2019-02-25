Камехо подал документы на получение российского спортивного гражданства

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко сообщил, что российский волейболист кубинского происхождения Ореол Камехо подал документы в Международную федерацию волейбола на смену спортивного гражданства.



«Камехо подал документы на смену спортивного гражданства, мы — также со своей стороны. Этот вопрос будет рассматриваться на административном совете FIVB в марте», — приводит слова Ярёменко ТАСС.

Летом 2018 года Камехо получил гражданство России. За годы своей карьеры он выступал за клубы «Волей Футуро» (Бразилия), «ЛИГ Гритерс» и «Скайуокерс» (оба — Южная Корея), «Локомотив» (Новосибирск) и «Эль-Джаиш» (Катар). Он становился серебряным призёром чемпионата мира среди клубных команд (2013) и вице-чемпионом Бразилии (2012), а также двукратным серебряным призёром чемпионата России (2013/14, 2017/18).

В случае одобрения со стороны FIVB Камехо сможет выступать за сборную России.