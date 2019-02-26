Ларсон: думаю, что матч с казанским «Динамо» получится прекрасным

Американская доигровщица турецкого «Экзачибаши» Джордан Ларсон поделилась ожиданиями от матча со своей бывшей командой — казанским «Динамо» — в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится в Стамбуле сегодня, 26 февраля.

«Во-первых, я не могу поверить, что эта игра будет 40-й для меня в Лиге чемпионов. Я горжусь тем, что так много лет выступаю за „Экзачибаши“. С нетерпением жду предстоящей встречи. Думаю, игра получится прекрасной», — приводит слова Ларсон официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

В турнирной таблице группы B «Экзачибаши» занимает первое место, «Динамо» — второе. Стамбульский коллектив уже гарантировал себе место в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В плей-офф выйдут победители пяти групп и три лучшие команды среди занявших вторые места.