Волейболистки казанского «Динамо» проиграли «Экзачибаши» в Лиге чемпионов

В заключительном туре группового этапа женской волейбольной Лиги чемпионов казанское «Динамо» в гостях проиграло турецкому «Экзачибаши» со счётом 0:3 (21:25, 18:25, 17:25).

В матче первого круга «Динамо» также уступило турецкой команде (1:3).

«Экзачибаши» выиграл все шесть встреч в группе В и занял первое место. Казанский клуб набрал 10 очков и не опустится ниже второй позиции. Третьей идёт «Уралочка-НТМК» (6), замыкает таблицу финская «Хямеэнлинна» (0).

Волейбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа В. 6-й тур



«Экзачибаши» (Турция) — «Динамо» (Казань, Россия) — 3:0 (25:21, 25:18, 25:17).

Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2018/19 стартовал 20 ноября 2018 года. Победители пяти квартетов, а также три лучшие команды со вторых мест продолжат борьбу в четвертьфинале.



Казанское «Динамо» — единственный российский клуб, которому удавалось выиграть женскую Лигу чемпионов (2014).