Московское «Динамо» вышло в четвертьфинал женской волейбольной Лиги чемпионов

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов волейболистки московского «Динамо» выиграли у польского «Хемика» со счётом 3:1 (25:20, 25:17, 22:25, 25:21) и пробились в четвертьфинал турнира.

Столичный клуб одержал пять побед в шести матчах группы Е и набрал 13 очков. Столько же в активе турецкого «Фенербахче», который провёл на одну игру меньше. «Хемик» (3) — на последнем, 4-м месте в турнирной таблице.

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится 1 марта.

Волейбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа Е. Шестой тур

«Динамо» (Москва, Россия) – «Хемик» (Польша) – 3:1 (25:20, 25:17, 22:25, 25:21)

Казанское «Динамо» — единственный российский клуб, которому удавалось выиграть женскую Лигу чемпионов (2014).