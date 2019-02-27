Казанский «Зенит» обыграл турецкий «Халкбанк» в матче Лиги чемпионов

Казанский «Зенит» на домашней площадке победил турецкий «Халкбанк» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:14, 25:22, 28:26) в пользу хозяев.

Команда Владимира Алекно ещё по итогам четвёртого тура гарантировала себе первое место в группе и выход в четвертьфинал. «Зенит» выиграл все шесть матчей в группе A.

Также места в четвертьфинале уже забронировали «Зенит» из Санкт-Петербурга, итальянские клубы «Перуджа» и «Чивитанова», а также польский «Гданьск». Жеребьёвка плей-офф ЛЧ пройдёт 1 марта.

Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур



«Зенит» (Казань, Россия) — «Халкбанк» (Турция) — 3:0 (25:14, 25:22, 28:26)

Напомним, казанский «Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов.