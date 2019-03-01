Алекно: всегда готов помочь тренерскому штабу Саммельвуо, если понадобится

Главный тренер казанского «Зенита» и бывший наставник сборной России Владимир Алекно, который входит в экспертный совет Всероссийской федерации волейбола, прокомментировал назначение на пост главного тренера национальной команды финского специалиста Туомаса Саммельвуо.

«Была долгая дискуссия, обсуждались плюсы и минусы каждого кандидата. Пришли к выводу, что Туомас — наилучший вариант. Первый показатель — безусловно, его работа. «Кузбасс» хорошо играет, в хорошем ритме. Достаточно уверенно идёт на втором месте. Он умеет создать команду, сплотить коллектив. Надеемся, что у него получится в сборной то же самое, что в «Кузбассе». Второй его плюс — он хорошо знает российский чемпионат и всех игроков. К тому же хорошо говорит на русском языке, что является большим плюсом. У того же Бернарди есть регалии, он ничем не уступает в уровне компетентности, но есть языковой барьер и незнание чемпионата.

Не смутило ли, что Саммельвуо как тренер ещё ничего не выигрывал? Если тренерам не доверять, они просто так не рождаются и не выигрывают. Посмотрите, Стефану Антига доверили сборную Польши и она сразу выиграла чемпионат мира. Никола Грбич стал тренером сборной Сербии сразу после завершения игровой карьеры. Все с чего-то начинали. Как я понимаю, для Туомаса оценкой работы будет Олимпиада.

На тренера-иностранца меньше давление общественности? Как раз Туомасу в этом плане вряд ли будет проще. Он уже глубоко проник в российскую жизнь, подал документы на гражданство. Всё понимает. Думаю, любому, кто возглавил бы сборную России, было бы непросто, потому что от этой команды всегда ждут только победы.

Обо мне речи не шло. Три Олимпиады оставили свой след, я говорил об этом на экспертом совете. При этом всегда готов помочь тренерскому штабу сборной России, если Туомасу понадобится помощь. Он может на меня положиться», — приводит слова Алекно «Спорт Бизнес Online».