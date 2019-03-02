Казанский «Зенит» взял верх над командой «Газпром-Югра» в волейбольной Суперлиге

«Газпром-Югра» из Сургута оказал достойное сопротивление казанскому «Зениту» в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, но не помешал подопечным Владимира Алекно одержать 22-ю победу в текущем национальном первенстве. «Зенит» выиграл в четырёх партиях со счётом 3:1 (25:21, 22:25, 25:20, 27:25).

Встреча соперников в первом круге также завершилась в четырёх партиях (3:1).

«Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу Суперлигу, «Газпром-Югра» занимает восьмое место.

В матчах 24-го тура 9 марта казанский «Зенит» на выезде сыграет с одноклубниками из Санкт-Петербурга. «Газпром-Югра» в гостях встретится с «Факелом».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

23-й тур

«Газпром-Югра» (Сургут) – «Зенит» (Казань) — 1:3 (21:25, 25:22, 20:25, 25:27).